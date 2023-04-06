Синоптики предупредили жителей Пермского края о надвигающемся арктическом холоде

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Метеорологи предупредили жителей Перми о надвигающемся похолодании.

По прогнозу специалистов ГИС-центра ПГНИУ, после 10 апреля в Прикамье с севера Сибири могут прийти арктические воздушные массы. Об этом сообщает properm.ru.

Вторая декада апреля в Пермском крае обещает быть достаточно холодной для этого времени года. В частности, прогнозируется арктическое вторжение, сопровождающееся снегопадами. Средняя температура воздуха будет ниже климатической на 0,5-1 градуса.

Жителей Сибири ожидает ещё более сильное похолодание уже в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что в регионе будет распространяться холодный воздух из Канадской Арктики. В дневные часы столбики термометров опустятся ниже -20 градусов, а ночью и вовсе до -30…-35 градусов.

Третья декада апреля в Пермском крае также будет отличаться холодной погодой. Температура воздуха будет ниже климатической на 1-2 градуса. Заморозки и снегопады могут продлиться вплоть до конца месяца.

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