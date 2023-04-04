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В Энергодаре Запорожской области после ремонта начал работать бассейн

1:05
Россия

Городской плавательный бассейн Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, открыл двери для посетителей после масштабного ремонта.

В Энергодаре Запорожской области после ремонта начал работать бассейн

Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, атомщики восстановили водоснабжение и водоотведение, привели в порядок вентиляцию и электрооборудование. После модернизации во всех раздевалках появились новые шкафы.

Для улучшения системы водоочистки специалисты организовали глобальное техническое обслуживание трубопроводов. Кроме того, санитарные врачи проанализировали качество воды. Завершающей стадией ремонта стало благоустройство территории, прилегающей к бассейну.

Теперь жители Энергодара могут посещать занятия по плаванию, аэробике, ЛФК, а также заниматься на тренажёрах и играть в настольный теннис в сопровождении опытных тренеров.

Детей и подростков до 18 лет готовы бесплатно принять в спортивные группы. Для сотрудников ЗАЭС и пенсионеров действует 50-процентная скидка.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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