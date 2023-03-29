Татьяна Москалькова предложила выдавать российские паспорта прямо за рубежом в посольствах

1:27 Your browser does not support the audio element. Россия

Желающие получить российское гражданство граждане смогут сделать это за границей в посольствах. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В настоящий момент в российских посольствах и консульствах за границей россияне могут оформлять загранпаспорта, а вот получить паспорт гражданина Российской Федерации нельзя. Для этого необходимо приехать на территорию России. Однако сделать это не всегда и не для всех представляется возможным. Поэтому Татьяна Москалькова предложила упростить данную процедуру, чтобы выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах.

"Во-первых, сегодня и логистика нарушена, — рассказала Москалькова в интервью РИА "Новости". — А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт".

Отметим, что большинство людей, ставших россиянами в 2022 году, это граждане Украины, как свидетельствует статистика МВД. В прошлом году количество иностранцев, получавших российское гражданство, уменьшилось на 6,4%, по сравнению с 2021 годом, и составило чуть выше 691 тысячи человек.

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