Сальдо: Паспорта РФ получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Паспорта РФ получили на сегодняшний день уже свыше 96 тысяч жителей Херсонщины, присоединившейся к России после референдума. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио губернатора Владимира Сальдо. По его словам, 111 тысяч заявок было зафиксировано по докладу МВД.

Сальдо акцентировал внимание на том, что российскими паспортами обладает уже подавляющее большинство жителей субъекта, однако, заявки по-прежнему поступают. Ожидается, что до начала осени текущего года в Херсонской области выдадут еще не менее 150 тысяч документов, уточнил он. Более того, по прогнозам, план перевыполнят, резюмировал Сальдо.