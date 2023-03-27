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Сальдо: Паспорта РФ получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

0:48
Россия

Паспорта РФ получили на сегодняшний день уже свыше 96 тысяч жителей Херсонщины, присоединившейся к России после референдума. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление врио губернатора Владимира Сальдо. По его словам, 111 тысяч заявок было зафиксировано по докладу МВД.

Сальдо: Паспорта РФ получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

Сальдо акцентировал внимание на том, что российскими паспортами обладает уже подавляющее большинство жителей субъекта, однако, заявки по-прежнему поступают. Ожидается, что до начала осени текущего года в Херсонской области выдадут еще не менее 150 тысяч документов, уточнил он. Более того, по прогнозам, план перевыполнят, резюмировал Сальдо.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
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