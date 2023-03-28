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Молодые мамы получат право на зарплаты и пособия одновременно после выхода на работу

1:23
Россия

Российские власти разрабатывают новые меры повышения рождаемости. В частности, молодым мамам могут увеличить выплаты.

Молодые мамы получат право на зарплаты и пособия одновременно после выхода на работу

Среди новых инициатив, которые обсуждают российские власти для стимулирования рождаемости в стране, одновременные выплаты пособий и зарплат для женщин, которые выходят из декретного отпуска. Кроме того, им собираются предоставить право на дистанционную работу, если такая возможность в их организации существует. С этими мерами правительственные источники ознакомили РБК.

Обсуждение данных инициатив проводится властями совместно с экспертами. Возможно, в будущем адресную поддержку будут получать молодые семьи студентов. Власти хотят стимулировать желание семей рожать детей. Первые универсальные шаги для этого уже были сделаны ранее. Так, в России работает программа материнского капитала на первого и второго ребёнка, а также выплачивается единое пособие на детей для семей с низкими доходами.

Теперь же ориентация будет распространяться на отдельные целевые группы, которые необходимо включить в программу по повышению рождаемости. Поручение разработать соответствующие меры правительству Владимир Путин дал в декабре 2022 года.

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Почему в России самая низкая рождаемость в мире
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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