Демограф Алла Иванова связала спад рождаемости в РФ с взрослением женщин, родившихся в 1990-х

Демограф Алла Иванова объяснила снижение рождаемости в России. За 2022 год она уменьшилась более чем на 550 тыс. человек.

По словам специалиста, это связано со структурными особенностями.

"Волна депопуляции началась ещё три года назад, до пандемии COVID-19. В детородный возраст вступили девушки, рождённые в 1990-х. Эти годы также были отмечены спадом рождаемости", — отметила Иванова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В свою очередь рост смертности, по словам демографа, связан с тем, что стали чаще умирать люди, родившееся в послевоенные годы. В том числе на увеличение показателя смертности повлияла пандемия коронавируса.

"Сокращение численности населения будет продолжаться, пока мы не преодолеем эту структурную вилку", — резюмировала Иванова.

По состоянию на 1 января 2023 года население России составляет 146 424 729 человек.

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