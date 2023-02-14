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Смольный "душит" водителей расширением платных парковок

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Границы действующей зоны платной парковки в Петербурге продолжают расти. Жители Северной столицы жаловались на существенные недоработки системы оплаты парковочного места, а также на плохое обслуживание платных парковок и дороговизну.

Смольный "душит" водителей расширением платных парковок

В Петроградском районе начали обустраивать зону платной парковки. Там установят 80 паркоматов, более 1000 информационных табличек и новые дорожные знаки, а также нанесут синюю разметку. Платная парковка заработает с июля 2023 года на 141-й улице. Жителям муниципального образования можно приобрести годовые абонементы на парковку стоимостью 1800 рублей. Остальным петербуржцам придется платить по тарифу 100 рублей в час или крупные штрафы за нарушение правил.

Расширение зоны платной парковки провоцирует в Петербурге общественное волнение. Жители Северной столицы, муниципальные депутаты и граждане критикуют Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым за неоднозначное решение, которое, по мнению горожан, серьезно усложняет жизнь и опустошает карманы.

Экспертное сообщество также связывало внедрение зоны платной парковки с экономическими интересами правительства Петербурга. Транспортную сферу города, подведомственную вице-губернатору Кириллу Полякову, превратили в один из инструментов насыщения регионального бюджета деньгами. Таким образом за 2022 год нарушители были оштрафованы в общей сложности на миллиард рублей, тогда как добросовестные плательщики принесли в городской бюджет сумму поскромнее — 857 миллионов. Размер денежных средств, полученных за счет штрафов и поборов, вырос втрое. Ожидается, что в будущем зона платной парковки расширится еще на три района, а стоимость почасовой оплаты вырастет.

Качество зоны платной парковки также вызывает у горожан вопросы. СМИ писали, что в зимний сезон обведенные голубой контурной линией территории не убираются от снега и наледи. В ряде случаев участки с платной парковкой использовались коммунальными службами для свалки собранных осадков. Качественной и своевременной уборки участков в "платной зоне" от Смольного также не дождаться. Политолог Дмитрий Леви, например, пожаловался, что припарковаться без проблем в платной зоне практически невозможно.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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