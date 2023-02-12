"Нарвская застава должна быть исключена из перечня РЗТ" — Крупник

Нарвская застава не должна быть в программе развития застроенных территорий (РЗТ) либо необходимо найти решение, которое позволит сохранить кварталы от сноса и точечной застройки. К такому выводу окончательно пришел депутат фракции "Единая Россия" в петербургском ЗакС Павел Крупник после встречи с жителями района в субботу 11 февраля.

Вместе с Борисом Вишневским из "Яблока" и Романом Кононенко из КПРФ он приехал на сход жителей, которые требуют оставить в покое их дома, лишенные охранного статуса из-за поправок в 820-й городской закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия", которые внес в парламент губернатор Александр Беглов. Согласно законопроекту, около 160 домов Нарвской заставы пойдут под расселение и снос, несмотря не то, что аккуратные малоэтажные дома "немецкой застройки" послевоенной поры комфортные, полностью устраивают жителей и являются примечательным местом в этой части Кировского района.

По словам депутата, Нарвская застава — сложившийся исторический район, где нельзя принимать решения, руководствуясь одной экономической выгодой, так как это навредит уникальной атмосфере этой части Петербурга. Он вновь повторил, что "депутатский век короток", и отметил, что всем необходимо задуматься, что останется городу по истечении полномочий чиновника или парламентария.

"Только задумайтесь, как сильно надо любить город, ценить его архитектурное наследие, чтобы в тяжелые послевоенные годы принять такую выверенную архитектурную концепцию застройки этой территории. Мы не вправе бездумно поступить с этим уникальным Ленинградским стилем, не можем лишить город этой атмосферы. А ведь в те времена, когда задача была восстановить город из руин, проще было застроить квартал типовыми домами. Но этого не произошло. Мы должны уважать нашу историю, труды советских архитекторов и прислушиваться к мнению горожан", — написал он у себя на странице после встречи с жителями района 11 февраля.

По словам депутата, некоторые дома Нарвской заставы "уже не спасти", а другие долго простояли без капитального ремонта. Это он назвал "ошибкой, которую пора исправлять".

Жители Нарвской заставы вместе с градозащитниками отправили заявление в КГИОП на признание ансамбля домов 1940–1950-х объектами культурного наследия в ноябре, но не получили из ведомства ответа. Представители градозащитного движения отмечали, что реакция "партии большинства" в городском парламенте обнадеживает, но не слишком, с учетом того, что ни один законопроект, предложенный Александром Бегловым, еще не был отвергнут, и скорее всего, на депутатов и в этот раз будут сильно давить.