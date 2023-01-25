Школы Приморья зазывают учителей по программе "Земский учитель"

Власти Приморского края сообщили о возобновлении программы "Земский учитель", с помощью которой в 2020 году коллективы школ отдалённых районов региона пополнились молодыми педагогами.

Как показала практика, начинание успешно помогает молодым специалистам строить карьеру.

С помощью программы "Земский учитель" преподаватель химии и биологии Надежда Симакова смогла перебраться в Приморье из Удмуртии. За прошедшие 2,5 года она успела возглавить местный центр "Точка роста", повысить квалификацию на курсах в Сочи и посетить российский съезд учителей химии в Москве.

"Советую программу тем педагогам, которые не боятся перемен в жизни и всегда открыты чему‑то новому", — отметила Симакова в интервью изданию zr.media.

По её словам, "Земский учитель" позволяет решить финансовые проблемы, даёт хороший толчок карьере и позволяет увидеть красоты самых отдалённых регионов России.

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