В Приамурье сельским учителям выплатят по 2 млн рублей

В будущем году 47 учителей из Приамурья, устраивающихся на работу в села, поселки городского типа или малые города, получат по 2 миллиона рублей.

Эти "подъемные" средства они получат в рамках исполнения проекта "Земской учитель", который стартует с 2020 года. В то время, как во всей России по условиям данной программы выплачивается только 1 миллион рублей на специалиста, для дальневосточного региона эту выплату решили довести до 2-х миллионов рублей из-за особых климатических и других условий работы в селах региона.

Сегодня в Приамурье насчитывается более 200 сельских школ, в которых открыто 164 открытых вакансии. Больше всего ощущается нехватка педагогов иностранных языков и математики.