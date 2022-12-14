По итогам года ключевые отрасли экономики Ростовской области показали рост

Уходящий 2022-й был непростым годом по глобальным вызовам, но донской регион успешно справился с испытаниями, считает Василий Голубев. Более того, ключевые отрасли экономики Ростовской области, такие как строительство, промышленность, сельское хозяйство, показали рост. Губернатор уверен, что подобных показателей удалось достичь в том числе и за счёт мер господдержки. Также Василий Голубев отметил, что ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона.

"Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности", — заявил он.

Губернатор напомнил, что в наступающем году сохранятся все региональные меры поддержки бизнесу, включая в том числе:

льготы по налогам на прибыль и имущество организаций,

субсидирование процентной ставки,

инвестиционный налоговый вычет,

господдержку ЖКХ, АПК и транспортной отрасли.

Будет продолжена докапитализация региональных институтов развития. На все эти задачи в региональном бюджете заложено в 2023 году, помимо сегодняшних 6 млрд, ещё около 450 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что будут улучшаться условия и для инвесторов, и в приоритете на данный момент — временные рамки, которые зачастую тормозят инвестора на пути к старту. Работа по уменьшению сроков подготовки и согласования исходно-разрешительной документации будет продолжена. Также будет создана система "единого окна" по сопровождению строительных проектов.

В следующем году будет открыт центр компетенций по росту продаж для малого и среднего бизнеса, включая рекламу, торговлю на маркетплейсах, экспорт. Также правительство разрабатывает для продвижения компаний Дона цифровую платформу "РостовЭкспоДиджитал".

Напомнил Василий Голубев и о том, что на территории Новочеркасского индустриального парка вскоре может появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Если заявка будет одобрена федеральным центром, то резиденты парка получат на продолжительный срок существенные налоговые преференции.

Перед бизнес-кругами стоит задача — создать условия для прорыва в инновационной сфере. В условиях санкционной войны импортозамещение актуально как никогда.

"Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы", — подчеркнул губернатор.

При этом Василий Голубев отметил, что импортозамещение предполагает не копирование импортных товаров, а изменение подходов. Например, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Также губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах должен быть хотя бы один частный индустриальный парк или технопарк, это было бы существенной поддержкой бизнесу. Пока же подобная работа в муниципалитетах идёт медленно, считает глава региона.

Василий Голубев поручил правительству сформировать в каждом муниципалитете "команду развития", цель которой — помогать инвесторам: это включает и консультации, и сопровождение, и поиск растущих рынков, новых инвестиционных ниш.

Отдельно губернатор отметил, что в регионе вырос объём инвестиций, поскольку Ростовская область с её потенциалом и возможностями стала привлекать больше компаний. За 9 месяцев инвестиции выросли более чем на 3%. Продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива, вложения в их реализацию составили более 200 млрд рублей. Строятся заводы сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге (сумма вложений — более 10 млрд рублей), второй завод по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов "Кубань-Север".

Идёт реализация масштабных дорожных объектов, среди которых автодорога "Западная хорда" и обход Аксая, продолжается модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, инвестиции предусмотрены и на возведение объектов социальной инфраструктуры: детских садиков, школ, медицинских учреждений.

Отдельно губернатор отметил важность подготовки кадров для донской экономики.

"На донских предприятиях надо создавать центры подготовки кадров по стандартам "Ворлдскилс". И в донском регионе уже есть такие успешные примеры", — отметил глава региона, напомнив, что в Шахтах в рамках нацпроекта "Производительность труда" успешно действует центр опережающей подготовки кадров на "БТК-Текстиль".

Василий Голубев отметил важность международного сотрудничества. Так, "офисы присутствия" Ростовской области появятся в дружественных странах, отдельный акцент на это сделан в обновленной стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

"Во многих из них — в Турции, Иране, Белоруссии, Индии, Китае — в наших ближайших планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом создать "офисы присутствия" Ростовской области. Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры", — отметил губернатор.

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