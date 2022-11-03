Красноярцу пришлось выдирать дверь из штукатурки из-за ремонта в подъезде

Житель Красноярска возмутился ремонтом в подъезде. Как заявил мужчина, из-за рабочих он не мог открыть свою входную дверь.

"Пришлось выдирать её из штукатурки", — написали в prmira.ru.

По словам красноярца, два-три человека трудятся в подъезде почти две недели. Оборудование для ремонта находится посередине площадки, добавил мужчина.

Как отметили в издании, в управляющей компании пообещали узнать, почему сотрудники проигнорировали дверь. Юрист в беседе с журналистами порекомендовал красноярцу написать жалобу в УК.