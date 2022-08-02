Петербуржцы массово жалуются на протечки крыш из-за прошедших дождей

По данным пресс-службы Водоканала, в Петербурге в ночь на 2 августа выпало более трети от месячной нормы осадков. На этом фоне на городской портал "Наш Санкт-Петербург" поступило множество жалоб о протечке крыш. Петербуржцы вынуждены спасаться от системной напасти подручными способами, однако повышенная влажность в квартирах приводит к куда более серьезным последствиям, чем косметические дефекты внутренней отделки, например, к образованию плесени и даже возникновению угрозы жизни горожан.
Прошедшие в Петербурге дожди принесли множество проблем для горожан. Речь идет не только о подтопленных улицах, но и о затоплении квартир из-за неудовлетворительного состояния протекающих крыш. Только за ночь на 2 августа, по сообщению пресс-службы Водоканала, в Северной столице выпало 35,23 миллиметра осадков. Уже утром на административном портале "Наш Санкт-Петербург" появились сотни новых жалоб на протечки не только в подъездах, но и в жилых квартирах.
Так, пользователь Дим М. сообщил, что в Колпинском районе в доме №2 по бульвару Трудящихся систематически протекает крыша во время дождя. На представленных фотографиях хорошо заметен масштаб бедствия жильцов — по лестницам текут потоки воды, а потолок изрядно поврежден влагой.
Похожая ситуация сложилась и в доме №15 по Купчинской улице во Фрунзенском районе. На лестничной площадке первого подъезда стоит вода, стекающая по стене в опасной близости от электрощитков. В связи с этим жильцы дома опасаются за свою безопасность.
Жительница дома №8 на бульваре Разведчика Ольга У. сообщает, что ее квартира регулярно затапливается во время дождя через прохудившуюся крышу на чердаке. Это приводит к появлению плесени, что беспокоит горожанку.
"Протекает крыша на чердаке, в связи с чем образуется плесень на потолке в квартире. Под на чердаке не покрыт доской", — жалуется петербурженка.
Протечки крыш в жилых домах Петербурга имеют системный характер. Зимой текущего года горожане массово жаловались на затопление своих квартир из-за отсутствия уборки снега и льда, что приводило к повреждениям кровли и последующим протечкам во время оттепели.
Ранее в СМИ отмечали, что к плачевному состоянию петербургских крыш привела неудовлетворительная работа Фонда капитального ремонта (ФКР), не способного обеспечить своевременное коммунальное обслуживание и ремонт. При этом с жильцов ежемесячно взимается оплата за капремонт. Только за 2021 год эти отчисления составили 12,389 млрд рублей, однако петербуржцы недовольны темпами осуществления ремонтных работ, которых многим приходится ждать десятилетиями.
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