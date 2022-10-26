СК занялся пожаром в Колпинском районе Петербурга раньше Беглова

Следственный комитет взял на контроль ситуацию с ЧС в Колпинском районе, произошедшем накануне. При этом каких-либо комментариев со стороны губернатора Александра Беглова по крупного пожара до сих пор не поступило.

Вечером 25 октября в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров. По данным ГУ МЧС РФ, в здании объекта размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров произошло горение на площади 600 квадратных метров. С учетом высоких темпов распространения огня пожару присвоили 4 ранг сложности (этот ранг определяет пожар как ЧС регионального масштаба). Журналисты Pravda.Ru заметили, что Беглова на месте не было. Было отмечено, что это свидетельствовало о посредственном отношении градоначальника к проблемам региона — с его стороны не было указаний о ликвидации ЧС или требований проверить другие объекты на предмет соблюдения пожарной безопасности.

Значительно быстрее на ситуацию отреагировали в СК РФ. В телеграм-канале ведомства сообщили, что председателю комитета Александру Бастрыкину доложили о пожаре в Колпино.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. выяснить обстоятельства произошедшего и представить доклад", — отметили в СК.

Напомним, Следственный комитет также регулярно обращает внимание на проблему разрушения исторических зданий в Петербурге. Благодаря личному вмешательству Бастрыкина в городе проводится эффективная борьба с системным уничтожением объектов культурного наследия, которая, по данным СМИ, лоббируется Смольным в интересах строительного бизнеса.