Беглов не явился на место ЧС в Колпино

Губернатор Петербурга Александр Беглов не явился на место происшествия крупного пожара в Колпино. Это говорит о посредственном отношении главы Северной столицы к ЧП городского масштаба.

Поздно вечером в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров. По данным ГУ МЧС РФ по городу, в здании объекта размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров произошло горение на площади 600 квадратных метров. С учетом высоких темпов распространения огня пожару присвоили 4 ранг сложности (этот ранг определяет пожар как ЧС регионального масштаба).

Обычно инциденты такого масштаба берутся на контроль первыми представителями органами властей. В качестве примера соответствующих инициатив можно привести похожий инцидент в Подмосковье — 3 августа СМИ сообщили о пожаре в здании склада компании Ozon. Тогда в ходе ликвидации ЧП были задействованы федеральные министерства, экстренные службы и лично губернатор Андрей Воробьев, после этого поручивший проверить другие объекты в регионе на предмет соблюдения пожарной безопасности.

В случае с Петербургом комплексного вмешательства со стороны Александра Беглова не наблюдается. По состоянию на утро 26 октября не сделал по поводу пожара в Колпино никаких заявлений и не давал поручений проверить аналогичные здания.