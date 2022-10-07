В Татарстане 22-летняя девушка получила повестку из военкомата

В Татарстане 22-летней девушке пришла повестка из военкомата в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет inkazan.ru.

По информации издания, она обучалась на техника-спасателя в колледже государственной и муниципальной службы Ижевска. Именно поэтому жительница Татарстана признана военнообязанной.

Отмечается, что сейчас девушка занимается альпинизмом. В ближайшие дни её могут зачислить в ряды добровольцев для участия в спецоперации.

В уведомлении сказано, что для прохождения проверки в военном комиссариате девушке рекомендуется взять с собой:

Паспорт;

СНИЛС;

Документ воинского учёта;

ИНН;

Свидетельство о регистрации или расторжении брака (при наличии);

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Реквизиты карты МИР;

Документы об образовании;

Копию трудовой книжки.

Пресс-служба администрации Менделеевского района подтвердила информацию о том, что 22-летняя жительница Татарстана получила повестку. При этом в ведомстве уточнили, что девушка сама направила заявку в военкомат с помощью портала "Госуслуги".