В Татарстане 22-летней девушке пришла повестка из военкомата в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет inkazan.ru.
По информации издания, она обучалась на техника-спасателя в колледже государственной и муниципальной службы Ижевска. Именно поэтому жительница Татарстана признана военнообязанной.
Отмечается, что сейчас девушка занимается альпинизмом. В ближайшие дни её могут зачислить в ряды добровольцев для участия в спецоперации.
В уведомлении сказано, что для прохождения проверки в военном комиссариате девушке рекомендуется взять с собой:
Пресс-служба администрации Менделеевского района подтвердила информацию о том, что 22-летняя жительница Татарстана получила повестку. При этом в ведомстве уточнили, что девушка сама направила заявку в военкомат с помощью портала "Госуслуги".
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