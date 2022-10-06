Строительство новых станций метро в Петербурге снова под угрозой

В Москве в ближайшие погоды появится новая станция метро на Кольцевой линии, сообщает пресс-служба мэра столицы. В Петербурге ситуация обстоит иначе, поскольку обещание градоначальника Александра Беглова построить до 2050 года 89 новых станций рискует сорваться, в том числе, из-за буксирующего процесса продажи имущества "Метростроя".

О строительстве новой станции метро рассказала пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина. Станция будет носить название "Суворовская" и появится на Кольцевой линии. Она свяжет метрополитен с "салатовой" веткой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также обещал горожанам новые станции метро, однако его заявление с высокой долей вероятности останется невыполненным по ряду причин. Одна из них — медленно идущие торги по продаже имущества "Метростроя", который сейчас заменен "Метростроем Северной столицы".

Торги по имуществу срываются уже второй раз. Техника была выставлена одни лотом стоимостью более 700 миллионов рублей, однако источники ДП полагают, что половина оборудования устарела и не интересна потенциальным покупателям. Однако другие участники процесса полагают, что большую часть техники может выкупить МССС.

Мешает процессу и ситуация с банкротством "Метростроя", которое в СМИ называют "намеренным". Сейчас стороны судятся, и у компании есть шансы вернуть деньги, которые стали уставным капиталом МССС. Сам "Метрострой Северной столицы" не владеет личной техникой — оборудование арендуется у "Метростроя".

Появление новых станций метро в Петербурге также находится под вопросом из-за недавнего решения Смольного сократить почти в два раза бюджет на эти нужды. Это произошло вскоре после обещания Беглова о появлении в Северной столице 89 новых станций метро до 2050 года. Кроме того, администрация, несмотря на заявления градоначальника, не заказывает проектов новых станций, в том числе и заявленных.

В совокупности все это не внушает надежд и доверия к словам Беглова о развитии транспортной инфраструктуры, поэтому в ближайшие годы ситуация на фоне роста населения станет только усугубляться.