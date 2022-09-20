Празднование 200-летия Омской области пройдёт без салюта из-за СВО на Украине

Праздничные мероприятия в честь 200-летия Омской области пройдут без салюта. Такое решение было принято губернатором региона Александром Бурковым.

"Я принял решение его отменить — сейчас не время для залпов, — написал глава области в собственном Telegram-канале. — Но я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацисткой нечисти".

Несмотря на это, сам праздник решено не отменять. Как сообщают местные СМИ, юбилейные мероприятия завершатся бесплатным концертом группы "Любэ".