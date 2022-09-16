Расширение зоны платной парковки в Петербурге усилит общественные волнения

Член Общественной палаты, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подверг критике проводимую Смольным транспортную политику. По его словам, расширение зоны платной парковки в центре Петербурга спровоцирует усиление нагрузки на социальный транспорт из-за водителей, решивших в целях экономии денег "пересесть" на автобусы.

Накануне стало известно, что Смольный подготовил проект распоряжения об организации с 1 ноября платной парковочной зоны в шести муниципальных округах Адмиралтейского района. Согласно документу, речь идет о 153 улицах, передает "Фонтанка".

"Город начал вводить парковочную политику в центральной части Петербурга, это вызовет еще большую критику работы системы общественного транспорта, потому что часть автомобилистов, которые ради экономии денег или из-за невозможности припарковаться будут пользоваться общественным транспортом, создадут дополнительную нагрузку на систему", — объяснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Он убежден, что длительное ожидание общественного транспорта для водителей, отказавшихся от передвижения на личных автомобилях, станет для них удивлением. Отсутствие нормированного графика движения автобусов сегодня является одним из объектов критики на фоне внедряемой чиновниками транспортной реформы.

"Из-за длительного ожидания люди, которые привыкли здесь и сейчас сесть в машину и поехать, конечно же будут недоумевать, как вообще пользоваться общественным транспортом, ожидая такое длительное время", — заключил Зотов.