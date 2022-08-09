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Эксперт указал на провалы стратегии развития метро в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Изменение подхода к строительству метро позволило бы руководству Санкт-Петербурга вводить по пять станций в год, уверен общественный активист Юрий Мазурик. По мнению эксперта, Смольный неэффективно решает проблему с разгрузкой дорог, особенно в центре.

Эксперт указал на провалы стратегии развития метро в Петербурге

Обещание главы Петербурга Александра Беглова построить 89 новых станций метро к 2050 году экс-депутат МО "Светлановское", общественный активист Мазурик оценил скептически, отметив, что в среднем темпы введения новых станций составляют не более единицы в год. Тем не менее, в Санкт-Петербурге возможна постройка 5-6 станций метро в год в случае более эффективных действий властей, считает эксперт.

По словам экс- депутата, "дотянуться" тремя-четырьмя ветками к уже существующим не так сложно. Этот процесс вполне можно было "осилить" в два-три года, рассказал Мазурик.

"У нас главная проблема в том, что у нас очень разнесенные станции между собой в центре, они не справляются с функцией регулирования транспортного потока. А это, по сути, пробивка наклонных ходов по существующим уже веткам, там можно в год по три и пять таких наклонных ходов делать", — предлагает Мазурик.

По его словам, аналогичные технологии уже используют в других странах. Таким образом, несложный процесс позволит быстро решить проблему транспортной доступности в ряде районов.

"Это просто: выбрали удачную точку, подрубились в какое-то конкретное здание, вышли, перевели его часть под целевую передачу метрополитену — так во всех европейских городах — сделали небольшой выход на два-три эскалатора, и все. Нужно, чтобы станции были через 400-500 метров. Это бы как раз решило всю проблему, можно было бы 20-30 станций за какие-то три-пять лет наделать. По сути, это были бы просто допвыходы из существующей ветки", пояснил Мазурик.

По словам эксперта, введение множества новых станций в центральных районах позитивно повлияет на дорожную обстановку в Санкт-Петербурге. Таким образом, за пять лет можно существенно улучшить ситуацию на дорогах.

"Это сразу бы разгрузило весь транспорт, основные же пробки в центре города. Из спальников же люди на магистралях встают в пробки, потому что им нужно куда-то приехать в центр города, куда на метро не очень удобно добираться ровно потому, что станции очень сильно разнесены между собой. Три-пять лет — вполне достаточный срок, чтобы "нарубить" хотя бы десяток-полтора станций в центре города", — резюмировал Мазурик.

Ранее Юрий Мазурик назвал причину медленных темпов постройки метро в Санкт-Петербурге. По его словам, причина в "аппетитах" чиновников: деньги кончаются быстрее, чем завершается стройка.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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