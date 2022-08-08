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Начали – стырили. Почему петербургское метро строится медленно

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал постройку 89 новых станций метро в течение 30 лет, несмотря на то, что в настоящее время в городе всего 72 станции. По мнению экспертов, названные цифры недостижимы, учитывая уровень коррупции в Смольном.

Начали – стырили. Почему петербургское метро строится медленно

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва, общественный активист Юрий Мазурик пояснил, почему в Москве сдают в эксплуатацию по 5-6 станций метрополитена в год, а темпы строительства метро в Петербурге — в среднем одна станция за год. Люди вынуждены десятилетиями ждать открытия метро в своих районах. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что реальные возможности Северной столицы не отвечают "аппетитам" коррумпированных органов.

"Причина на поверхности: у нас все строительство обходится кратно дороже, чем оно того стоит, а бюджета не хватает. В Санкт-Петербурге запланировали, допустим, три-пять станций метро. Начали строить, стырили денег, они кончились, вот и все, построили только полстанции. Потом, пока снова бюджет очередного финансового периода не сформируется, не пополнят бюджет строительства, все и тормозится. Элементарно не хватает денег, чтобы удовлетворить и темп строительства, и темп обогащения, который сопутствует темпу строительства", — пояснил Мазурик.

Эксперт также обратил внимание на временные рамки, выделенные губернатором Александром Бегловым на развитие метро в Санкт-Петербурге. По мнению Мазурика, градоначальник сообщает не столько о планах развития Петербурга, сколько о желании подольше задержаться в губернаторском кресле.

"Эта информация свидетельствует о том, что Беглов себе намерял вообще не один срок губернаторский, он, похоже, лет 40 собирается быть на этой должности. Метро у нас начали строить в 39 году, построили 72 станции — это за 83 года получается. Вот он примерно столько же собирается быть губером, похоже. Это он нам так намекает, что он надолго. В это я верю, что он намерял себе кучу сроков губернаторских, а то что построят эти станции, конечно, нет", — резюмировал Мазурик.

Ранее жители Санкт-Петербурга выразили отношение к обещаниям властей ускорить метростроение, отметив, что не верят заявленным цифрам. Пользователи шутят, что скорее Москва с ее высокими темпами строительства метро проведет новую ветку к Северной столице, чем власти Петербурга исполнят обещание о развитии "подземки".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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