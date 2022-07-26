В Уфе 30 ноября появится стела "Город трудовой доблести" за 95 миллионов рублей

В Уфе рядом с Монументом Дружбы на улице Октябрьской Революции появится стела "Город трудовой доблести", об этом стало известно после публикации 22 июля тендера на сайте госзакупок.

Памятная плита должна быть готова к 30 ноября 2022 года. Интересно, что экс-мэр города Сергей Греков 30 ноября 2021 года заявил, что стела будет построена до конца 2022 года. По всей видимости в планах сдать объект раньше, сообщает mkset.ru

Только на проект архитектурного достояния выделено более семи миллионов рублей, а на "выполнение работ по благоустройству по объекту монументально-декоративного искусства" планируют потратить чуть более 95 миллионов рублей: 90,3 из бюджета республики и 4,75 из казны города.

По проекту 26-ти метровая стела будет состоять из закаленного стёкла и нержавеющей стали.