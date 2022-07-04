3 июля стало известно о двух безуспешных попытках самолёта компании Nordwind Airlines покинуть аэропорт Адлера для того, чтобы вылететь на Уфу.
Как сообщает mkset.ru, инцидент произошёл 3 июля с бортом Boeing-737-800, которому предстояло выполнить рейс Сочи-Уфа.
Первая попытка взлёта была предпринята в 15 часов, однако экипажу стало известно о неисправности топливной автоматики борта, вследствие чего он был вынужден вернуться обратно на аэродром.
Через полтора часа, в 16:33 экипаж предпринял вторую попытку взлёта, но она снова потерпела неудачу из-за разнице в показаниях скорости.
Только с третьего раза взлёт прошёл успешно, самолёт всё-таки покинул Сочи, достигнув Уфы только поздним вечером, в 23:25.
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