Самолёт Сочи-Уфа дважды безуспешно пытался покинуть аэропорт Адлера

3 июля стало известно о двух безуспешных попытках самолёта компании Nordwind Airlines покинуть аэропорт Адлера для того, чтобы вылететь на Уфу.

Как сообщает mkset.ru, инцидент произошёл 3 июля с бортом Boeing-737-800, которому предстояло выполнить рейс Сочи-Уфа.

Первая попытка взлёта была предпринята в 15 часов, однако экипажу стало известно о неисправности топливной автоматики борта, вследствие чего он был вынужден вернуться обратно на аэродром.

Через полтора часа, в 16:33 экипаж предпринял вторую попытку взлёта, но она снова потерпела неудачу из-за разнице в показаниях скорости.

Только с третьего раза взлёт прошёл успешно, самолёт всё-таки покинул Сочи, достигнув Уфы только поздним вечером, в 23:25.