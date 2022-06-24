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Самолёт ИЛ-76 потерпел крушение под Рязанью, есть жертвы

Россия

В районе Михайловского шоссе в Рязани упал самолёт, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Крушение произошло в 03:18 по московскому времени. В результате происшествия разрушений нет.

Речь идёт о падении ИЛ-76. Лайнер загорелся. Сообщается, что пострадали пять человек. Очевидцы говорят о столбе дыма.

ИЛ-76 кружил в воздухе, пытаясь сесть. Самолёт загорелся еще в небе, сообщает "РЕН ТВ".

По последним данным, один человек погиб, передаёт "Интерфакс". 

Ранее в округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая разбился Boeing 737 корпорации China Eastern. Известно, что на воздушном судне находились 133 человека.

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Автор: Денис Постольский
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