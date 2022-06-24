В районе Михайловского шоссе в Рязани упал самолёт, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.
Крушение произошло в 03:18 по московскому времени. В результате происшествия разрушений нет.
Речь идёт о падении ИЛ-76. Лайнер загорелся. Сообщается, что пострадали пять человек. Очевидцы говорят о столбе дыма.
ИЛ-76 кружил в воздухе, пытаясь сесть. Самолёт загорелся еще в небе, сообщает "РЕН ТВ".
По последним данным, один человек погиб, передаёт "Интерфакс".
Ранее в округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая разбился Boeing 737 корпорации China Eastern. Известно, что на воздушном судне находились 133 человека.
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Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.