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С россиян начинают взыскивать долги в автоматическом режиме

Россия

Заведение и прекращение исполнительного производства в отношении российских должников, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме. Судебные приставы в этом принимать участие не будут.

С россиян начинают взыскивать долги в автоматическом режиме

С 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме.

Речь идет, в том числе, о неуплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом переход на автоматизированное списание долгов по штрафам с водителей не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его.

Поправки в закон позволяют в автоматическом режиме снять ограничения в выезде за рубеж в случае, если должник погасил задолженность.

Ранее адвокат сообщила, что если бывший супруг не платит алименты, вы вправе обратиться к приставам.

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Автор: Денис Постольский
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