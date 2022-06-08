Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"

Жюри, состоящее из экспертов отрасли и представителей компании "Мегалайн", определило победителя открытого конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская" в Санкт-Петербурге. Всего в списках было заявлено 23 участника.

Состав жюри выбирался из международных, федеральных и региональных экспертов. Председательствовал гендиректор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник. Экспертам удалось определить три финалиста. Представленные проекты оценивались по нескольким критериям, среди которых качество предложенных решений и уникальность модели.

"Конкурс прошел на высочайшем уровне, поступило большое количество заявок, в число которых вошло несколько международных и архитектурных бюро. В феврале Жюри рассмотрело 23 заявки от 3 индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 16 стран мира", — сообщил Геннадий Корупятник.

Победу одержал Консорциум под лидерством ООО "Ваухаус". В его состав входят COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Вена, Австрия), ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", (Москва, Россия). Концепция победителя под названием Горская Гавань предполагает зонирование территории, на которой можно отдыхать и работать всем жителям и гостям Петербурга. Важным моментом стало и использование экологического строительства.

Соглашение о развитии территории "Горская" было заключено между генеральным директором "Мегалайна" Геннадием Корупятником и правительством города в рамках ПМЭФ в 2021 году. Подписание договора состоялось при участии губернатора Петербурга Александра Беглова.