Госиспытания ракеты "Циркон" завершились в России

В России завершены государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Контрольный пуск был выполнен 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Испытания проходили на максимальную дальность полёта ракеты с надводного носителя.

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море.

Ракета успешно поразила цель на расстоянии около 1 тысячи километров.

Если существует угроза столкновения двух флотов — Балтийского и НАТО, то России есть чем ответить. Капитан первого ранга Константин Сивков рассказал, кто будет защищать Калининград в случае военного конфликта.