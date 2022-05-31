В России завершены государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Контрольный пуск был выполнен 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Испытания проходили на максимальную дальность полёта ракеты с надводного носителя.
Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море.
Ракета успешно поразила цель на расстоянии около 1 тысячи километров.
Если существует угроза столкновения двух флотов — Балтийского и НАТО, то России есть чем ответить. Капитан первого ранга Константин Сивков рассказал, кто будет защищать Калининград в случае военного конфликта.
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