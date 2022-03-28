Движение волонтеров в Москве превысило 140 тысяч человек

К команде ресурсного центра "Мосволонтер" присоединились уже более 140 тысяч москвичей.

Для них доступно свыше 10 направлений:

и другие.

"Только с начала этого года к команде "Мосволонтера” присоединились 10 тысяч человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тысяч добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах — доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города", — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.