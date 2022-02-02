Петербург подбирает нового губернатора

Александр Беглов, похоже, исчерпал и без того невеликий кредит доверия за эту зиму. Сегодня он лидирует в антирейтинге губернаторов РФ.

Эксперты считают, что до конца губернаторского срока глава Петербурга своё кресло не сохранит. Градоначальник, видимо, решил набрать как можно больше минусов.

Невывезенный снег,

сбой "мусорной реформы",

провальная кампания по вакцинации

добили остатки рейтинга губернатора Александра Беглова.

Жители Северной столицы уже не воспринимают Беглова как текущего градоначальника и обсуждают кандидатуру его возможного преемника. Многие уверены, что до конца срока опальный глава города не досидит. Вероятных кандидатов назвал Олег Мазур, председатель исполкома движения "Культурная столица — Культурная страна".

Общественники уверены, что Северная столица нуждается в толковом антикризисном менеджере, умеющем идти на контакт и грамотно руководить. В списке Мазура кандидаты делятся на ожидаемых, технических и неявных.

В группе ожидаемых —

"инициативный" первый зампред Совфеда Андрей Турчак,

"реальный антикризисный менеджер" замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дальше идут

"умеющий поддерживать баланс между элитами" глава Ленобласти Александр Дрозденко,

заместитель Беглова — энергичный Максим Соколов

и "опытный" глава местного ЗакСа Александр Бельский.

Во втором блоке

губернатор Калининградской области Антон Алиханов,

гендиректор акционерного общества "Дом.РФ" Виталий Мутко,

замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов,

российский омбудсмен Татьяна Москалькова,

вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко

и замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

В неявные кандидаты Мазур записал

президента "Ростелекома" Михаила Осеевского,

губернатора Тульской области Алексея Дюмина

и зампредов российского правительства Дмитрия Григоренко

и Дмитрия Чернышенко.

Кто бы ни занял кресло губернатора Петербурга после Беглова, перебить "заслуги" текущего градоначальника ему вряд ли удастся. Собрать столько промахов за короткий срок дано не каждому.

Только с начала зимы Беглов умудрился привлечь внимание общественности провалами сразу по нескольким направлениям работы. За горы мусора, крыс, сугробы и гололёд его ославил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в клипе "Пока так". А недавно ведущий Иван Ургант в своей программе предложил снимать финал "Ледникового периода" в обледеневшем Петербурге.