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Автор Ольга Лазарева

Петербург подбирает нового губернатора

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Александр Беглов, похоже, исчерпал и без того невеликий кредит доверия за эту зиму. Сегодня он лидирует в антирейтинге губернаторов РФ.

Петербург подбирает нового губернатора

Эксперты считают, что до конца губернаторского срока глава Петербурга своё кресло не сохранит. Градоначальник, видимо, решил набрать как можно больше минусов.

  • Невывезенный снег,
  • сбой "мусорной реформы",
  • провальная кампания по вакцинации

добили остатки рейтинга губернатора Александра Беглова.

Жители Северной столицы уже не воспринимают Беглова как текущего градоначальника и обсуждают кандидатуру его возможного преемника. Многие уверены, что до конца срока опальный глава города не досидит. Вероятных кандидатов назвал Олег Мазур, председатель исполкома движения "Культурная столица — Культурная страна".

Общественники уверены, что Северная столица нуждается в толковом антикризисном менеджере, умеющем идти на контакт и грамотно руководить. В списке Мазура кандидаты делятся на ожидаемых, технических и неявных.

В группе ожидаемых —

  • "инициативный" первый зампред Совфеда Андрей Турчак,
  • "реальный антикризисный менеджер" замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дальше идут

  • "умеющий поддерживать баланс между элитами" глава Ленобласти Александр Дрозденко,
  • заместитель Беглова — энергичный Максим Соколов
  • и "опытный" глава местного ЗакСа Александр Бельский.

Во втором блоке

  • губернатор Калининградской области Антон Алиханов,
  • гендиректор акционерного общества "Дом.РФ" Виталий Мутко,
  • замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов,
  • российский омбудсмен Татьяна Москалькова,
  • вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко
  • и замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

В неявные кандидаты Мазур записал

  • президента "Ростелекома" Михаила Осеевского,
  • губернатора Тульской области Алексея Дюмина
  • и зампредов российского правительства Дмитрия Григоренко
  • и Дмитрия Чернышенко.

Кто бы ни занял кресло губернатора Петербурга после Беглова, перебить "заслуги" текущего градоначальника ему вряд ли удастся. Собрать столько промахов за короткий срок дано не каждому.

Только с начала зимы Беглов умудрился привлечь внимание общественности провалами сразу по нескольким направлениям работы. За горы мусора, крыс, сугробы и гололёд его ославил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в клипе "Пока так". А недавно ведущий Иван Ургант в своей программе предложил снимать финал "Ледникового периода" в обледеневшем Петербурге.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
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