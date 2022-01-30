EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Циклоны "Надя" и "Мари" вернули в Петербург снег, оживив болезненную для горожан тему зимней уборки. Комитет по благоустройству 28 января отчитался, что дорожные службы работают на максимуме ресурсов, делясь живописными фотографиями техники на фоне белого покрывала.

Пост Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Пост Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Но петербуржцы напоминают, что уборка все равно идет слишком медленно, и критикуют недостаточно усиленный режим, показывая фотографии.

Пост об уборке снега в Санкт-Петербурге
Пост об уборке снега в Санкт-Петербурге

В подобных отчетах общественники видят стремление замолчать настоящие проблемы, убедив горожан, что снег и наледь убирают вовремя, а если не вовремя — это участок не Комблага, а частной управляющей компании, на которую у Смольного нет ресурсов повлиять, кроме штрафов, о чем неоднократно говорили чиновники.

Депутат МО "Смольнинское" Елена Бархатова полагает, что замалчивание и переброс ответственности стали "рабочей тактикой" для представителей Смольного, но вместо того, чтобы обозначать, как все хорошо, им нужно было бы поискать пути решения проблемы.

Мундеп поделилась впечатлением от беседы с одним из чиновников городской администрации, который посоветовал ей писать жалобы на плохую уборку, чтобы все исправить. Но ей не ясно, почему гражданин должен тратить свое личное время на поиски фронта работ для подчиненных Смольного, которые обязаны сами отслеживать ситуацию.

"Почему я должна постоянно куда-то стучаться? Почему я должна на порталах оставлять кучу гневных писем? Почему я должна на это тратить время? Это же их обязанность — мониторить и выполнять какие-то действия", — заметила Бархатова.

Проблемы со снегом начались Петербурге одновременно с зимой, когда на город обрушился циклон "Бенедикт". Тротуары, дороги и дворы города оказались завалены сугробами, Комитет по благоустройству не справлялся с вывозом, и оправдывался тем, что в один момент огромный мегаполис чистым не сделать.

Но спустя несколько дней снег все еще лежал, и горожане забросили страницу ведомства и портал "Наш Санкт-Петербург" жалобами, назвав ситуацию коллапсом и катастрофой. Некоторые обратившиеся получили ответ, и дождались по итогам дворников и техники, однако в последующие снегопады все повторилось.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург
Новости
Скончался Леонид Куравлёв
Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова
Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц
Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов
Мундеп указала на игнорирование мнений петербуржцев о мусорной реформе
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если выиграет выборы
Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан
Экс-директор ЦРУ назвал Путина "хулиганом" и объяснил где у него ахиллесова пята
Московская школьница выпала с 22 этажа и осталась жива
Южная Корея рассмотрела в ракетах КНДР "намёк" на отмену своего же моратория
Последние материалы
Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова
Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц
Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов
Мундеп указала на игнорирование мнений петербуржцев о мусорной реформе
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если выиграет выборы
Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан
Экс-директор ЦРУ назвал Путина "хулиганом" и объяснил где у него ахиллесова пята
Московская школьница выпала с 22 этажа и осталась жива
Южная Корея рассмотрела в ракетах КНДР "намёк" на отмену своего же моратория
Сомнолог раскрыл, как сон влияет на иммунитет к коронавирусу
Популярное
Здоровье
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Переносится он легче предыдущего варианта, поэтому многие болеют дома. Однако есть ряд важных симптомов, при появлении которых не стоит тянуть с обращением в в больницу или вызовом врача.

Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие в Донбасс
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие в Донбасс
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Азербайджан
Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Происшествия
Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП
Мир. Новости мира
Катар готов потеснить "Газпром" в Европе по просьбе США
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Мир. Новости мира
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников