Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц

Циклоны "Надя" и "Мари" вернули в Петербург снег, оживив болезненную для горожан тему зимней уборки. Комитет по благоустройству 28 января отчитался, что дорожные службы работают на максимуме ресурсов, делясь живописными фотографиями техники на фоне белого покрывала.

Пост Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Но петербуржцы напоминают, что уборка все равно идет слишком медленно, и критикуют недостаточно усиленный режим, показывая фотографии.

Пост об уборке снега в Санкт-Петербурге

В подобных отчетах общественники видят стремление замолчать настоящие проблемы, убедив горожан, что снег и наледь убирают вовремя, а если не вовремя — это участок не Комблага, а частной управляющей компании, на которую у Смольного нет ресурсов повлиять, кроме штрафов, о чем неоднократно говорили чиновники.

Депутат МО "Смольнинское" Елена Бархатова полагает, что замалчивание и переброс ответственности стали "рабочей тактикой" для представителей Смольного, но вместо того, чтобы обозначать, как все хорошо, им нужно было бы поискать пути решения проблемы.

Мундеп поделилась впечатлением от беседы с одним из чиновников городской администрации, который посоветовал ей писать жалобы на плохую уборку, чтобы все исправить. Но ей не ясно, почему гражданин должен тратить свое личное время на поиски фронта работ для подчиненных Смольного, которые обязаны сами отслеживать ситуацию.

"Почему я должна постоянно куда-то стучаться? Почему я должна на порталах оставлять кучу гневных писем? Почему я должна на это тратить время? Это же их обязанность — мониторить и выполнять какие-то действия", — заметила Бархатова.

Проблемы со снегом начались Петербурге одновременно с зимой, когда на город обрушился циклон "Бенедикт". Тротуары, дороги и дворы города оказались завалены сугробами, Комитет по благоустройству не справлялся с вывозом, и оправдывался тем, что в один момент огромный мегаполис чистым не сделать.

Но спустя несколько дней снег все еще лежал, и горожане забросили страницу ведомства и портал "Наш Санкт-Петербург" жалобами, назвав ситуацию коллапсом и катастрофой. Некоторые обратившиеся получили ответ, и дождались по итогам дворников и техники, однако в последующие снегопады все повторилось.