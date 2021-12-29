Пензенский губернатор наградил чиновника за то, что он "мзду не берёт"

Честность своего подчинённого по достоинству оценил губернатор Пензенской области:

Олег Мельниченко "выписал" премию в размере 47,2 тысяч рублей вице-губернатору Сергею Федотову.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, премию чиновник получил за то, что отказался от взятки в три миллиона рублей, которую ему недавно предложила коллега, просившая "посодействовать" и "помочь выиграть" конкурс на замещение должности главы администрации Каменского района.

Но, даме не повезло. Вице-губернатор оказался принципиальным и честным: он не только денег не взял, но и правоохранителям о факте предложения взятки сообщил.

Несостоявшаяся глава района сейчас под следствием. Она во всём призналась. В качестве меры пресечения суд избрал для женщины домашний арест.

Губернатор предупредил сотрудников:

"Ушли те времена, когда можно было покупать в Пензенской области должности. Те, кто это не усвоил, будьте аккуратны — так будет с каждым, кто будет пытаться решать вопросы подобным образом".

Напомним, в начале года в Пензенской области был громкий коррупционный скандал — тогдашний губернатор Иван Белозерцев (занимал пост в 2015 года) был уволен президентом "в связи с утратой доверия". Следователи инкриминируют ему как раз получение взяток.

Кстати, Сергей Федотов неожиданную премию уже направил на благотворительность — перевел в "Русфонд".

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