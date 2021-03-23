Дело Белозерцева: как в России легализовать полмиллиарда рублей наличными?

Губернатор Пензенской области копил "коррупционную ренту" семьи со всей области. Как в России легализовать полмиллиарда рублей наличными?

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Полмиллиарда рублей — семейная рента Белозерцевых

Во время проведения обысков в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, следователи обнаружили около 500 миллионов рублей, сообщили в ТАСС источники в правоохранительных органах.

Следователи подозревают его в получении крупных взяток в виде наличных, дорогих часов, а также автомобилем Mercedes за преференции в бизнесе.

Как сказал " Правде. Ру" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, губернатор Пензы и его семья "практически залезли во все бизнесы области" и получали с них " коррупционную ренту" .

Это старая методика губернаторов с 1991 года, когда они, фактически, брали регион в аренду, подчеркнул эксперт.

"Они получают взятки наличными, чтобы следов не оставалось. Деньги накапливаются, чтобы запустить в систему отмывания", — отметил эксперт.

Пример — дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у него изъяли деньги преступного синдиката, члены которого были большей частью арестованы.

"Такая же история с губернатором Пензенского края. Он получал коррупционные деньги, часть у него ушла бы на какие-то личные траты, на предметы роскоши, как правило, а часть была бы переведена, отмыта через незаконные операции и размещена на счетах", — сказал Кирилл Кабанов.

Возил ли Белозерцев деньги "чемоданами" в Москву?

Эксперт отрицает, что сейчас коррупционные деньги "везут чемоданами" в Москву покровителям, так как "сегодняшняя власть в лице Владимира Путина чётко артикулирует угрозу от коррупции".

"Не зря президент говорит об угрозе национальной безопасности. Так оно и есть, по большому счету. Федеральных чиновников, как мы видим, постоянно сажают, их постоянно "чистят". Я думаю, что такого потока денег наверх нет и уже не будет. Будет, если произойдет очередная революция, когда опять придут голодные и начнут грабить. К сожалению, это показывает Украина, и показывают другие страны, которые пережили новые перевороты", — сказал Кирилл Кабанов.

"У нас же новая формация губернаторов. А губернаторы со старыми подходами, как правило, быстро переезжают в Москву, но уже в другом качестве", — сыронизировал эксперт.

Не чемоданами, а финансовыми потоками

Со своей стороны заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, экс-сотрудник МВД Юрий Швыткин отметил, что, находясь на госслужбе, Белозерцев регулировал незаконные финансовые потоки, которые гораздо больше полумиллиарда рублей.

"Я не хочу оказаться пророком. Будет вина доказываться только в рамках суда. Я думаю, что кроме этих 500 миллионов рублей в наличных, он вкладывал в соответствующий бизнес денежные средства — уже в другую составляющую. Это ещё большие суммы, я думаю, там были финансовые потоки", — сказал депутат для "Правды.Ру".

Следствие по делу бывшего полковника МВД Дмитрий Захарченко выяснило, что в период с ноября 2007 по август 2016 года он получал ежемесячные взятки от группы предпринимателей за покровительство. Общая сумма взяток превысила 1,4 миллиарда рублей. Захарченко суд приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Затем суд смягчил приговор и назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.

Правоохранительные органы отмечают, что "грязные" наличные в целях их отмывания нередко смешиваются с легальными доходами, полученными в результате обычной деловой активности, и декларируются как "чистые” деньги. В подобных случаях преступники часто управляют предприятиями, торгующими или оказывающими услуги за наличные (например, рестораны или универмаги). Доходы, полученные от таких предприятий, смешивается с грязными деньгами и поступают на банковские счета.

Напомним, что сыновья Ивана Белозерцева — Данила и Александр Белозерцевы фигурируют в ЕГРЮЛ как владельцы десятка компаний.

В качестве фигурантов этого же дела проходят крупный бизнесмен, бывший сенатор от Пензенской области Борис Шпигель (глава группы фармацевтических компаний "БИОТЭК") и ещё ряд лиц, которые якобы давали взятки. Задержанного губернатора этапировали в Москву, где ему избрана мера пресечения — 2 месяца ареста.

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