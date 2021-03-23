Арестованный губернатор Белозерцев: "Меня назначил Путин. Я — патриот"

Марина Литвинович рассказала о самочувствии арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Как сообщает издание Znak. com, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказала, что один из фигурантов коррупционного дела, бывший сенатор Борис Шпигель в настоящее время находится в больнице. Остальные фигуранты помещены в изолятор временного содержания на Петровке.

"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится один в камере. Самочувствие у него удовлетворительное, необходимые ему лекарства выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы", — цитирует издание Литвинович.

По словам правозащитницы, арестованный губернатор рассказал, что с ним обращаются корректно, давления на него не оказывают. Белозерцев отметил, что арест стал для него полной неожиданностью.

"Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот", — рассказала Znak. com Литвинович.