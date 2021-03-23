Марина Литвинович рассказала о самочувствии арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Как сообщает издание Znak. com, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказала, что один из фигурантов коррупционного дела, бывший сенатор Борис Шпигель в настоящее время находится в больнице. Остальные фигуранты помещены в изолятор временного содержания на Петровке.
"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится один в камере. Самочувствие у него удовлетворительное, необходимые ему лекарства выдаются. В ИВС он приехал вчера в 10 вечера, ужинал гречкой с парочкой кусочков курицы", — цитирует издание Литвинович.
По словам правозащитницы, арестованный губернатор рассказал, что с ним обращаются корректно, давления на него не оказывают. Белозерцев отметил, что арест стал для него полной неожиданностью.
"Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот", — рассказала Znak. com Литвинович.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.