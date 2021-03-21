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Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков у Белозерцева

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Следственный комитет РФ опубликовал видео обысков у Белозерцева

На кадрах видно, как силовики заводят мужчину в кабинет, где он подписывает какие-то бумаги. Затем начинается обыск.

Как ранее сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.

По данным следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года через посредников получал взятки от Бориса Шпигеля - главы группы фармкомпаний "Биотэк", его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В обмен Белозерцев должен был обеспечить "Биотэку" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.

Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Александр Михайлов
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