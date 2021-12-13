Экс-глава МВД РФ заявил об участии американцев в приватизации

Приватизация в России в начале 90-х годов проводилась при участии американских советников, заявил бывший министр внутренних дел РФ Андрей Дунаев.

В беседе с Радио 1 экс-глава МВД рассказал, что он, занимая должность министра, не мог попасть в здание правительства РФ из-за находившихся там американцев.

"По нашим сведениям, которыми мы располагали вместе с министром внутренних дел Союза Баранниковым, там работали американские разведчики", — заявил Дунаев.

По его словам, американские советники имели доступ к любым данным. Кроме того, с их участием принимались политические и экономические решения.

"Они участвовали в том, чтобы приватизировать с участием американских денег крупнейшие наши предприятия", — рассказал экс-глава МВД РФ.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о присутствии сотрудников ЦРУ в правительстве РФ в 1990-х годах.

"В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства… сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США", — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что в начале 2000-х годов он "вычистил" представителей американских спецслужб из российского правительства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.