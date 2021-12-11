EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Путиным
Заммэра Владимир Ефимов: 15 детских садов и школ получит Москва
Прокуратура проверяет обстоятельства экстренной посадки лайнера в Шереметьево
Эксперт Жарихин: слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу – пустые
Мясников: одышка после коронавируса может свидетельствовать о миокардите
Убийство 6-месячного мальчика расследуют в Тыве
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу

Путин: среди советников правительства в начале 90-х был агент ЦРУ

Политика

Среди советников правительства в 1990-ых годах был агент Центрального разведывательного управления США. Об этом рассказал Владимир Путин.

Путин: среди советников правительства в начале 90-х был агент ЦРУ

Как сообщает RT, президент отметил, что американские специалисты "жили и работали" на объектах ядерного оружейного комплекса. Прекратилось это только в начале 2000-х годов.

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что это только один пример попыток вмешательства в дела РФ.

Позже представителей США привлекли к ответственности.

"Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — заметил глава государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Афганистан: КГБ против ЦРУ и пакистанской военной разведки
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Эксперт не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Путин: среди советников правительства в начале 90-х был агент ЦРУ
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Путиным
Депутат Драпеко о словах Сокурова о Кавказе: "Он имеет право на такое мнение"
Заммэра Владимир Ефимов: 15 детских садов и школ получит Москва
Прокуратура проверяет обстоятельства экстренной посадки лайнера в Шереметьево
Эксперт Жарихин: слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу – пустые
Мясников: одышка после коронавируса может свидетельствовать о миокардите
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров заявил, что его огорчила дискуссия с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека.

Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Шоу-бизнес
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Здоровье
Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе
Мир. Новости мира
Депутат Кива: Украина готовит военную провокацию против РФ: "Спишут голод"
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Мир. Новости мира
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников