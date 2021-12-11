Путин: среди советников правительства в начале 90-х был агент ЦРУ

Среди советников правительства в 1990-ых годах был агент Центрального разведывательного управления США. Об этом рассказал Владимир Путин.

Как сообщает RT, президент отметил, что американские специалисты "жили и работали" на объектах ядерного оружейного комплекса. Прекратилось это только в начале 2000-х годов.

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что это только один пример попыток вмешательства в дела РФ.

Позже представителей США привлекли к ответственности.

"Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — заметил глава государства.

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