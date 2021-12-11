Байден упростил порядок увеличения госдолга США: "Мы платим свои долги"

Американский лидер Джо Байден подписал законопроект об упрощении процедуры увеличения потолка государственного долга США. Такая процедура позволит избежать дефолта в стране, заявили в Белом доме.

Как отметил президент США, Америка рассчитывается со всеми долгами, поэтому было принято решение поднять "крайнюю" отметку займов.

"США платят свои долги в срок. Именно поэтому сегодня я подписал законопроект об ускоренной процедуре повышения нашего долгового лимита", — написал Байден в своём Тwitter-аккаунте.

Ранее сразу несколько финансовых структур США обращались в администрацию Байдена с просьбой увеличить потолок госдолга либо приостановить лимит из-за нехватки средств. Инициативу поддержали в обеих палатах конгресса. Отметим, что последнее увеличение допустимого финансирования произошло в конце ноября: лимита заимствований подняли до 480 миллиардов долларов.

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