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РФ сократила объём вложений в госдолг США до $3,9 млрд

Экономика

Россия сократила объём вложений в государственные ценные бумаги США на 86 млн долларов за месяц.

РФ сократила объём вложений в госдолг США до ,9 млрд

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина США, в сентябре объём вложений в России в американские государственные ценные бумаги составил 3,918 млрд долларов, месяцем ранее - 4,004 млрд долларов.

В сентябре российские вложения в долгосрочные облигации США составили 204 млн долларов, в краткосрочные - 3,7 млрд долларов, в августе - 203 млн и 3,8 млрд долларов соответственно.

Объём вложений РФ в госдолг США начал сокращаться с весны 2018-го. 

В марте прошлого года Россия уменьшила вложения в американские государственные бумаги по сравнению с предыдущим месяцем более чем втрое - с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов.

В мае 2020 года объём российских вложений в госдолг США сократился по сравнению с апрелем на 1,46 млрд долларов - с 6,85 млрд до 5,39 млрд.

По итогам сентября 2021 года крупнейшим держателем американских госбумаг является Япония (около 1,3 трлн долларов). На втором месте – КНР, объём вложений которого составил около 1,05 трлн долларов.

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Автор: Владимир Васютченко
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