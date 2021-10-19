Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что законодателям необходимо одобрить повышение потолка госдолга страны или же приостановить действие лимита.
По её словам, принять "определённые чрезвычайные меры" следует до 3 декабря. Йеллен напомнила, что на прошлой неделе власти США утвердили повышение лимита заимствований на 480 миллиардов долларов, передаёт ТАСС.
"Это даёт глубокую уверенность в том, что Минфин США сможет продолжить финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года. Однако это только временная передышка", — сказала министр.
Глава ведомства убеждена: Штатам необходимы конкретные меры, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства.
Ранее американский лидер Джо Байден утвердил повышение госдолга США до 28 триллионов долларов. Инициативу утвердили в двух палатах Конгресса.
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