Глава Минфина США заявила о необходимости повышения потолка госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что законодателям необходимо одобрить повышение потолка госдолга страны или же приостановить действие лимита.

По её словам, принять "определённые чрезвычайные меры" следует до 3 декабря. Йеллен напомнила, что на прошлой неделе власти США утвердили повышение лимита заимствований на 480 миллиардов долларов, передаёт ТАСС.

"Это даёт глубокую уверенность в том, что Минфин США сможет продолжить финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года. Однако это только временная передышка", — сказала министр.

Глава ведомства убеждена: Штатам необходимы конкретные меры, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства.

Ранее американский лидер Джо Байден утвердил повышение госдолга США до 28 триллионов долларов. Инициативу утвердили в двух палатах Конгресса.

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