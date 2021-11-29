В 2021 году инвестиции резидентов технополиса "Москва" в экономику выросли втрое

В 2021 году инвестиции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва”" в высокотехнологичный промышленный сектор столицы выросли втрое. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за 9 месяцев они составили 21,6 млрд рублей.

Самые активные инвесторы этого года — производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования.

За девять месяцев текущего они вложили в развитие производств более 13 млрд рублей.

Немного им уступают предприятия кластера микроэлектроники — производители микросхем, электронных меток, чипов и полупроводниковых изделий, инвестиции которых превысили 7,3 млрд рублей за первые 3 квартала года.

Также в тройке лидеров оказались представители кластера высокотехнологичных производств, которые специализируются на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, производстве канатно-транспортных систем и холодильного оборудования.

Объём их инвестиций превысил 458 млн рублей за период с января по октябрь включительно.

"За первые три квартала 2021 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва”" инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 млрд рублей, а также в 4,3 раза больше совокупных вложений резидентов за 3 квартала 2019 года, которые превысили 5 млрд рублей", — уточнил Владимир Ефимов.

Суммарный объём вложений резидентов ОЭЗ в развитие промышленности Москвы за всё время работы составил 59 млрд рублей.