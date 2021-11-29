В 2021 году инвестиции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва”" в высокотехнологичный промышленный сектор столицы выросли втрое. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за 9 месяцев они составили 21,6 млрд рублей.
За девять месяцев текущего они вложили в развитие производств более 13 млрд рублей.
Объём их инвестиций превысил 458 млн рублей за период с января по октябрь включительно.
"За первые три квартала 2021 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва”" инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 млрд рублей, а также в 4,3 раза больше совокупных вложений резидентов за 3 квартала 2019 года, которые превысили 5 млрд рублей", — уточнил Владимир Ефимов.
Суммарный объём вложений резидентов ОЭЗ в развитие промышленности Москвы за всё время работы составил 59 млрд рублей.
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