В Роспотребнадзоре опровергли слова сенатора об омикрон-штамме в России

Руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон".

""По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — сказал Хафизов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции (B.1.1.529) проник на территорию РФ. По его словам, источником его распространения могут быть граждане, которые недавно посетили Египет.

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