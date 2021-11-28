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В Россию проник новый омикрон-штамм коронавируса — Совфед

Здоровье

Сенатор Владимир Круглый заявил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции (B.1.1.529) проник на территорию РФ.

В Россию проник новый омикрон-штамм коронавируса — Совфед

По его словам, источником его распространения могут быть граждане, которые недавно посетили Египет, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что во избежание роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время нужно закрыть авиационное сообщение с Египтом, а также подробно изучить штамм "омикрон".

Ранее учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о появлении нового варианта коронавирусной инфекции, содержащего 32 мутации. По предварительным данным, B.1.1.529 возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом. Вероятно, первым заражённым стал больной ВИЧ или СПИД.

В ЮАР к этому часу зарегистрировано уже порядка 100 заболевших новым штаммом. Специалисты называют следующие симптомы "омикрона":

  • сильная усталость;
  • учащённый пульс;
  • повышенная температура.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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