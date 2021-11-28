В Россию проник новый омикрон-штамм коронавируса — Совфед

Сенатор Владимир Круглый заявил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции (B.1.1.529) проник на территорию РФ.

По его словам, источником его распространения могут быть граждане, которые недавно посетили Египет, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что во избежание роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время нужно закрыть авиационное сообщение с Египтом, а также подробно изучить штамм "омикрон".

Ранее учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о появлении нового варианта коронавирусной инфекции, содержащего 32 мутации. По предварительным данным, B.1.1.529 возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом. Вероятно, первым заражённым стал больной ВИЧ или СПИД.

В ЮАР к этому часу зарегистрировано уже порядка 100 заболевших новым штаммом. Специалисты называют следующие симптомы "омикрона":

сильная усталость;

учащённый пульс;

повышенная температура.

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