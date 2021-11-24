Путин поручил заняться зарплатами бюджетников

Российский лидер Владимир Путин дал поручение сделать все необходимое для того, чтобы у бюджетников был достойный уровень зарплаты. Данное распоряжение он дал сегодня на совещании с правительством.

"Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей", — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент отметил, что на фоне роста инфляции без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года. При это он добавил, что допускать этого нельзя.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Участники планируют найти способы укрепить стабильность в Нагорном Карабахе.

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