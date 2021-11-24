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Путин сделал назальную прививку от коронавируса

Здоровье

Президент России Владимир Путин признался, что сделал назальную вакцину от коронавируса. На совещании с членами правительства он отметил, что никаких неприятных ощущений не почувствовал после вакцинации.

Также лидер страны сообщил, что ревакцинировался вакциной "Спутник Lite". По его словам, через шесть месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров, и врачи посоветовали ему ревакцинироваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин изъявил желание опробовать новую вакцину против коронавирусной инфекции, которая вводится через нос.

В середине ноября глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса не имеет побочных эффектов.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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