Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры по Нагорному Карабаху 26 ноября

Пресс-служба Кремля сообщила о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Участники планируют найти способы укрепить стабильность в Нагорном Карабахе.

"Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе", — говорится в сообщении.

Отдельно будет подниматься вопрос восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Отмечается, что переговоры запланированы на 26 ноября в Сочи. Они приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Ранее было распространено сообщение Совета Европы о том, что Пашинян и Алиев после телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем договорились встретиться 15 декабря в Брюсселе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.