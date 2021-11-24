Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков войдёт в историю, как автор самой неудачно-несмешной шутки.
Во время рабочей поездки по региону министр в сопровождении съёмочной группы канала Россия 24-Иркутск посетил Качугскую райбольницу, в которой большинство коечного фонда занято ковидными пациентами. Вот только лечат их совсем не так, как обычно показывают по ТВ в репортажах из "красных зон".
В этой провинциальной больнице, как видно из телесюжета,
И на фоне этой разрухи главный приангарский медик на вопрос журналиста Елены Ерофеевой "как у вас тут люди выживают?" — пошутил, явно стараясь "сгладить впечатление" (хотя рентген попросил "не снимать"):
«Как в этих местах говорят, запоминайте: медицина — наука точная, но бубен надо держать в левой руке. Здесь все шаманят, через одного».
Вот так. У министра здравоохранения Приангарья надежда одна — на шаманов, коими богата подведомственная ему земля.
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