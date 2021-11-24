EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Лапина объяснила пользу регулярного употребления кефира
Экс-глава МИД Украины Климкин пригрозил России "адскими" санкциями
Нед Прайс: Штаты без колебаний вступятся за Украину
Тренер Терехов обнаружил подвох в любимом продукте диетологов
"Жизнь длиной в четыре года": американцев поразили фото советского солдата
Нейросеть назвала дату пика четвёртой волны COVID-19 в России
"Большая охота" Росздравнадзора: 37 антиваксеров пойдут под суд в России
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
"Зелёный" депутат бундестага осудил санкции США против "Северного потока-2"

Как лечить COVID шаманским бубном - мастер-класс от главы Минздрава Приангарья

Россия

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков войдёт в историю, как автор самой неудачно-несмешной шутки.

Как лечить COVID шаманским бубном - мастер-класс от главы Минздрава Приангарья

Во время рабочей поездки по региону министр в сопровождении съёмочной группы канала Россия 24-Иркутск посетил Качугскую райбольницу, в которой большинство коечного фонда занято ковидными пациентами. Вот только лечат их совсем не так, как обычно показывают по ТВ в репортажах из "красных зон".

В этой провинциальной больнице, как видно из телесюжета,

  • нет кислородных консолей — "тяжёлые" пациенты "лежат на концентраторах",
  • ПЦР-тесты два раза в неделю везут почти за 300 км в Иркутск, результата ждут по 3дня,
  • о диагностическом оборудовании врачи только мечтают — в больнице есть лишь древний советский рентген-аппарат,
  • противоковидные (одноразовые) комбинезоны медики вынуждены использовать многократно — их замачивают и стирают,
  • вместо бахил в ходу пакеты для мусора.

И на фоне этой разрухи главный приангарский медик на вопрос журналиста Елены Ерофеевой "как у вас тут люди выживают?" — пошутил, явно стараясь "сгладить впечатление" (хотя рентген попросил "не снимать"):

«Как в этих местах говорят, запоминайте: медицина — наука точная, но бубен надо держать в левой руке. Здесь все шаманят, через одного».

Вот так. У министра здравоохранения Приангарья надежда одна — на шаманов, коими богата подведомственная ему земля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Экс-глава МИД Украины Климкин пригрозил России "адскими" санкциями
Нед Прайс: Штаты без колебаний вступятся за Украину
Тренер Терехов обнаружил подвох в любимом продукте диетологов
"Жизнь длиной в четыре года": американцев поразили фото советского солдата
Нейросеть назвала дату пика четвёртой волны COVID-19 в России
"Большая охота" Росздравнадзора: 37 антиваксеров пойдут под суд в России
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
"Зелёный" депутат бундестага осудил санкции США против "Северного потока-2"
Белый дом советует американцам "отдохнуть от нефти и газа"
Лидер "зелёного" движения в мире заявил о готовности "взрывать трубопроводы"
Популярное
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско

Шведский телеканал SVT рассказал об обиде, нанесённой российским МИДом народу страны.

SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Ирина Шлионская Неловкая правда: факты о Великой Отечественной, которые не афишировались Ирина Шлионская Любовь Степушова Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов
Россия
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Общество
Мигранты впервые в жизни увидели снег на белорусско-польской границе
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Общество
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников