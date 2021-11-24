Как лечить COVID шаманским бубном - мастер-класс от главы Минздрава Приангарья

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков войдёт в историю, как автор самой неудачно-несмешной шутки.

Во время рабочей поездки по региону министр в сопровождении съёмочной группы канала Россия 24-Иркутск посетил Качугскую райбольницу, в которой большинство коечного фонда занято ковидными пациентами. Вот только лечат их совсем не так, как обычно показывают по ТВ в репортажах из "красных зон".

В этой провинциальной больнице, как видно из телесюжета,

нет кислородных консолей — "тяжёлые" пациенты "лежат на концентраторах",

ПЦР-тесты два раза в неделю везут почти за 300 км в Иркутск, результата ждут по 3дня,

о диагностическом оборудовании врачи только мечтают — в больнице есть лишь древний советский рентген-аппарат,

противоковидные (одноразовые) комбинезоны медики вынуждены использовать многократно — их замачивают и стирают,

вместо бахил в ходу пакеты для мусора.

И на фоне этой разрухи главный приангарский медик на вопрос журналиста Елены Ерофеевой "как у вас тут люди выживают?" — пошутил, явно стараясь "сгладить впечатление" (хотя рентген попросил "не снимать"):

«Как в этих местах говорят, запоминайте: медицина — наука точная, но бубен надо держать в левой руке. Здесь все шаманят, через одного».

Вот так. У министра здравоохранения Приангарья надежда одна — на шаманов, коими богата подведомственная ему земля.