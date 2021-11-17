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В Иркутской области уволили врача из ковидного госпиталя

Общество

В Иркутской области уволили врача из ковидного госпиталя после конфликта с пациентом. Об этом сообщается на официальной странице городской администрации в социальных сетях.

В Иркутской области уволили врача из ковидного госпиталя

Один из пациентов начал возмущаться, что врачи не начинают приём. Один из сотрудников больницы ответил ему в грубой форме. Врача уволили.

Мэр города Юрий Карих посетил госпиталь. Он сказал, что благодарен всем врачам за их работу.

"Мы почти два года живём в условиях пандемии. Я хочу, в первую очередь, поблагодарить каждого медицинского работника за вашу работу, за ваш неустанный труд в условиях борьбы с вирусом. Я никого сейчас не хочу оправдывать или обвинять. Я хочу, чтобы вы, как врачи были терпимее, проявляли выдержку и спокойствие", — сказал Карих.

Мэр попросил проявлять солидарность друг к другу.

"Я понимаю, что всем нам непросто, но, пожалуйста, давайте быть чуточку добрее и снисходительнее друг к другу. Только вместе мы сможем нормально жить и работать в условиях коронавирусной инфекции. Давайте проявим солидарность к друг другу!", — сказал глава города.

Как рассказала главный врач больницы Елена Гусевская, сейчас очень большая нехватка персонала. По её словам, на смены выходит только половина от необходимого количества — 74 из 195. Врачи работают в несколько смен и очень устают.

"Люди устали, врачи тоже люди, и тоже устали. Когда трое суток работаешь, не выходя из госпиталя, с тяжелейшими больными, когда порой никакое лечение в борьбе с новой болезнью не помогает, и люди умирают, даже у самых сильных и выдержанных врачей опускаются руки. И здесь уже не нужны ни большая зарплата, ни премии, ничего не нужно", — рассказала Елена Владимировна.

Пациент, который начал конфликт с уволенным врачом, тоже может понести наказание: его могут привлечь к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за использование нецензурной лексики.

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Вакцинация от COVID-19
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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