Мишутин продумает предложение выдать QR-коды перебовших ковидом в легкой форме

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что подумает над предложением предоставить россиянам, перенёсшим коронавирус в лёгкой форме, QR-коды.

Согласно сообщению ТАСС, так Мишустин отрегировал на соответсвующее предложение губернатора Амурской области Василия Орлова.

Орлов в ходе своего выступления заявил, что многие россияне пернесли COVID-19 в лёгкой форме и имеют высокий титр антител. Однако из-за того, что они не обращались за медпомощью и не делали прививки, у них нет QR-кода. Губернатор предложил создать процедуру, которая бы позволила таким гражданам получить QR-код через портал госуслуг.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, представляющий ЛДПР, предложил создать в стране регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусной инфекции. По его словам, в список необходимо внести в том числе и тех граждан с антителами, которые не обращались за медицинской помощью и переболели COVID-19 бессимптомно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.