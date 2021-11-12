В России предложили создать единый регистр граждан с антителами к COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, представляющий ЛДПР, предложил создать в стране регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусной инфекции.

Он направил письмо с описанием инициативы на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По его словам, в список необходимо внести в том числе и тех граждан с антителами, которые не обращались за медицинской помощью и переболели COVID-19 бессимптомно, передаёт РИА Новости.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр жителей, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу", — сказано в обращении.

Также Леонов попросил главу Минздрава предусмотреть возможность выдачи QR-кодов на шесть месяцев для россиян из единого регистра.

По его мнению, в стране сейчас довольно много людей, у которых выработались антитела после перенесённого коронавируса, однако они не могут получить постоянно действующий QR-код для посещения общественных заведений.

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