Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, является ли уровень антител основанием для получения QR кода и отвода от прививки.
Теледоктор отметила, что ни в одной стране мира уровень антител не служат поводом для отказа от вакцинации.
"Главные причины состоят в том, что до последнего времени нет единой системы подсчёта антител. Кроме того, вообще нет системы подсчёта вирус-нейтрализующих антител. А нужны именно они и только они. Так как только эти антитела связывают вирус и уничтожают его", — пишет Малышева в своём Instagram-аккаунте.
Медик отметила, что существует множество различных анализов на антитела.
"В одних случаях анализ считался положительным, если показатели были выше единицы, в других, если выше 10, в каких-то — если выше 13 и так далее. Эти анализы невозможно было сопоставлять и анализировать", — объяснила телеведущая.
Подписчики Малышевой обратили внимание на противоречивость сведений, касающихся антител.
"У кого-то и после прививки нет антител, но им дают QR код";
"Интересно, почему тогда весь этот кипиш. Зачем сдаём платно на антитела, кому карманы набиваем опять. Вообще странная история";
"Цель вакцинации — выработка антител против инфекции, чтобы они могли нас защитить. Теперь они не важны, оказывается. Так получается, что у нас вакцинация проводится только ради вакцинации. Всё интереснее и интереснее", — пишут интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.