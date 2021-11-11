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Малышева объяснила, дают ли антитела право на QR-код

Здоровье

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, является ли уровень антител основанием для получения QR кода и отвода от прививки.

Малышева объяснила, дают ли антитела право на QR-код

Теледоктор отметила, что ни в одной стране мира уровень антител не служат поводом для  отказа от вакцинации.

"Главные причины состоят в том, что до последнего времени нет единой системы подсчёта антител. Кроме того, вообще нет системы подсчёта вирус-нейтрализующих антител. А нужны именно они и только они. Так как только эти антитела связывают вирус и уничтожают его", — пишет Малышева в своём Instagram-аккаунте.

Медик отметила, что существует множество различных анализов на антитела.

"В одних случаях анализ считался положительным, если показатели были выше единицы, в других, если выше 10, в каких-то — если выше 13 и так далее. Эти анализы невозможно было сопоставлять и анализировать", — объяснила телеведущая.

Подписчики Малышевой обратили внимание на противоречивость сведений, касающихся антител.

"У кого-то и после прививки нет антител, но им дают QR код";

"Интересно, почему тогда весь этот кипиш. Зачем сдаём платно на антитела, кому карманы набиваем опять. Вообще странная история";

"Цель вакцинации — выработка антител против инфекции, чтобы они могли нас защитить. Теперь они не важны, оказывается. Так получается, что у нас вакцинация проводится только ради вакцинации. Всё интереснее и интереснее", — пишут интернет-пользователи.

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Вакцина от коронавируса. Надо ли считать антитела? Доброе утро. Фрагмент выпуска от 03.03.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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